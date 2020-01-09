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На Украине продлили арест мужчине, угрожавшему взорвать мост в Киеве
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РИА Новости

На Украине продлили арест мужчине, угрожавшему взорвать мост в Киеве

16:08 09.01.2020
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© Национальная полиция УкраиныЗадержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
Задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
© Национальная полиция Украины
КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Днепровский районный суд Киева продлил до 16 февраля 2020 года арест мужчине, который угрожал взорвать мост "Метро" в столице Украины, сообщила в четверг пресс-служба киевской прокуратуры.
"По ходатайству столичной прокуратуры суд продлил срок содержания под стражей мужчине, который 18 сентября 2019 года оставил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту "Метро". Подозреваемый будет находиться под стражей до 16 февраля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
В сентябре 2019 года полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. На время спецоперации движение по мосту через Днепр, а также поездов на трех ветках метрополитена было остановлено.
Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что при задержанном взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.
Задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
19 сентября 2019, 15:45
Угрожавший взорвать мост "Метро" в Киеве мужчина попросил прощения
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Оксана БлищикКиевУкраинаВ мире
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