На Украине продлили арест мужчине, угрожавшему взорвать мост в Киеве

"По ходатайству столичной прокуратуры суд продлил срок содержания под стражей мужчине, который 18 сентября 2019 года оставил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту "Метро". Подозреваемый будет находиться под стражей до 16 февраля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
В сентябре 2019 года полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. На время спецоперации движение по мосту через Днепр, а также поездов на трех ветках метрополитена было остановлено.
Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что при задержанном взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.
19 сентября 2019, 15:45Угрожавший взорвать мост "Метро" в Киеве мужчина попросил прощения