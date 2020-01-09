На Украине продлили арест мужчине, угрожавшему взорвать мост в Киеве

В сентябре 2019 года полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. На время спецоперации движение по мосту через Днепр, а также поездов на трех ветках метрополитена было остановлено.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что при задержанном взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.