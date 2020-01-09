Правительство Абхазии не комментирует беспорядки в центре Сухума

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство Правительство Абхазии пока не комментирует беспорядки в центре Сухума , все официальные лица находятся на похоронах экс-премьера Анри Джергении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь правительства Диана Зантария.

Ранее протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии. В столкновениях есть пострадавшие, несколько человек увезли на скорых.

По ее словам, комментарии по поводу беспорядков в центре Сухума от правительства последуют, "как только получим официальную полицию". "Сейчас хоронят видного государственного деятеля все. (Анри - ред.) Джергения. (Идет - ред.) церемония прощания", - сообщила РИА Новости Зантария.

В среду провластная партия "Форум народного единства Абхазии" и общественная организация ветеранов "Абааш" призывали не реагировать на призывы оппозиции устроить акцию протеста. По данным этих организаций, часть оппозиционных сил Абхазии, в том числе партии "Амцахара" и "Единая Абхазия", выступили с заявлениями, направленными на дестабилизацию ситуации в стране. Заявления оппозиции о "нелегитимности президента и "несостоятельности действующей власти" в организациях назвали голословными.