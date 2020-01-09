В МИД прокомментировали призывы Трампа к выходу из иранской сделки

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Москва не согласна с призывом президента США Москва не согласна с призывом президента США Дональда Трампа к странам-гарантам выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана , разделяет позицию Тегерана, что сделку надо выполнять, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

Ранее Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из сделки 8 мая 2018 года.

"Есть договоренность, очень хорошо проработанная, компромиссная, которую необходимо выполнять. Поэтому более понятна позиция иранской стороны, что США нужно вернуться к выполнению СВПД, а если кого-то что-то не устраивает в тех договоренностях, то нужно, наверное, обсуждать целесообразность и возможность какой-то их корректировки, но уже будучи в рамках СВПД", - заявил собеседник РИА Новости.