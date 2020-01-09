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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T16:23+0300
https://ria.ru/20200109/1563221313.html
В МИД прокомментировали призывы Трампа к выходу из иранской сделки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/89/1562318968_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_29ab4937d6b493be7b0d8b9631487289.jpg
РИА Новости

В МИД прокомментировали призывы Трампа к выходу из иранской сделки

16:01 09.01.2020 (обновлено: 16:23 09.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Москва не согласна с призывом президента США Дональда Трампа к странам-гарантам выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, разделяет позицию Тегерана, что сделку надо выполнять, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из сделки 8 мая 2018 года.
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16:15
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"Есть договоренность, очень хорошо проработанная, компромиссная, которую необходимо выполнять. Поэтому более понятна позиция иранской стороны, что США нужно вернуться к выполнению СВПД, а если кого-то что-то не устраивает в тех договоренностях, то нужно, наверное, обсуждать целесообразность и возможность какой-то их корректировки, но уже будучи в рамках СВПД", - заявил собеседник РИА Новости.
Он отметил, что США было бы "логичнее вернуться к тем договоренностям, которые они сами продвигали, сами же подписали и которые потом были подкреплены резолюцией СБ ООН".
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Конфликт США и ИранаДональд ТрампМИД РФРоссияВ мире
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