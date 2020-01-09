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Телеканалы "112.Украина" и ZIK пройдут внеплановые проверки
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РИА Новости

Телеканалы "112.Украина" и ZIK пройдут внеплановые проверки

15:58 09.01.2020
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© РИА НовостиДевушка смотрит ток-шоу на телеканале "ZIK"
Девушка смотрит ток-шоу на телеканале ZIK
© РИА Новости
Девушка смотрит ток-шоу на телеканале "ZIK". Архивное фото
КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки телеканалам "112.Украина" и ZIK, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
"Национальный совет на заседании 9 января назначил внеплановые выездные проверки ООО "ТРК "Новые коммуникации" (логотип ZIK) и ООО "ТРК "112 ТВ" (логотип ("112.Украина") из-за зафиксированных в эфире признаков нарушения норм закона Украины "О телевидении и радиовещании" и закона Украины "Об информации", - говорится в сообщении.
Здание украинского телеканала Прямой
15:22
Нацсовет Украины по ТВ назначил внеплановую проверку каналу "Прямой"
По данным пресс-службы, проверка телеканала ZIK связана с телепередачей "Каждый из нас президент", где экспертами были бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко и депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.
Как отмечается, основанием для проверки канала "112.Украина" стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь. Было установлено, что в ряде передач телеканал допустил высказывания гостей, нарушающие законодательство Украины о телевидении и радиовещании. Среди них - председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и депутаты от партии Вадим Рабинович, Илья Кива, Наталья Королевская.
Ранее парламент Украины создал комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и обеспечения противодействия "информационному воздействию" РФ. Канал "112 Украина" принадлежит соратнику Медведчука Тарасу Козаку.
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