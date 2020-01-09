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В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы
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РИА Новости

В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы

15:53 09.01.2020 (обновлено: 16:32 09.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Первая в наступившем году масштабная акция против предложенной властями Франции пенсионной реформы проходит в четверг в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время колонна протестующих растянулась от площади Республики по бульвару Маджента. Люди вышли на улицы по призыву сразу нескольких французских профсоюзов: CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF и UNL. Протестующие поджигают файеры и выкрикивают различные лозунги.
Безопасность манифестации обеспечивают усиленные наряды полиции и жандармов. Передвижения групп правоохранителей участники акции нередко сопровождают свистом и оскорбительными выкриками.
Пока акция проходит без серьёзных происшествий.
Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.
Президент Франции Эммануэль Макрон
18 декабря 2019, 14:21
Макрон готов улучшить проект пенсионной реформы, сообщили СМИ
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