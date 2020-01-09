В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы

В настоящее время колонна протестующих растянулась от площади Республики по бульвару Маджента. Люди вышли на улицы по призыву сразу нескольких французских профсоюзов: CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF и UNL. Протестующие поджигают файеры и выкрикивают различные лозунги.