Индия усилит охрану посольств США и Израиля

Такое решение было принято после того, как спецслужбами был представлен доклад с рекомендациями "предпринять адекватные меры", чтобы обеспечить "как для США, так и для Израиля" безопасность "дипломатических и торговых интересов, сооружений, а также сотрудников, работающих в этих сферах". В сообщениях, разосланных в ряд ведомств страны 4 и 8 января, предлагалось усилить охрану у таких сооружений.