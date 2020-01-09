Индия усилит охрану посольств США и Израиля

Такое решение было принято после того, как спецслужбами был представлен доклад с рекомендациями "предпринять адекватные меры", чтобы обеспечить "как для США, так и для Израиля" безопасность "дипломатических и торговых интересов, сооружений, а также сотрудников, работающих в этих сферах". В сообщениях, разосланных в ряд ведомств страны 4 и 8 января, предлагалось усилить охрану у таких сооружений.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб. В четверг иранское агентство Tasnim сообщало, что, по словам начальника отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги, после ракетных ударов по американским целям Корпус стражей исламской революции "более жестко отомстит врагу".
* Террористическая организация, запрещенная в России