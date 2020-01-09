В ОСК сказали, когда определят ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Точный размер ущерба от пожара на авианосце Точный размер ущерба от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" будет известен в конце января, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали.

"Ущерб, безусловно, есть. Мы пока не можем сказать сколько, поскольку еще не завершены работы по обследованию корабля. Но при этом, с точки зрения покупаемого и устанавливаемого оборудования, оно практически все предусмотрено в бюджете на модернизацию. Точный размер ущерба будет известен в конце января, после завершения работы комиссии", - сказал Рахманов.

Ранее он отмечал, что критических повреждений единственный авианосец ВМФ РФ в результате пожара не получил, на сроки и бюджет ремонта это существенно не повлияет.