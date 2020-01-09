Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T15:48+0300
https://ria.ru/20200109/1563220863.html
В ОСК сказали, когда определят ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156234/36/1562343636_255:130:1845:1024_1036x0_80_0_0_03aff164fb86ba4973c50ce8dc99bcd5.jpg
РИА Новости

В ОСК сказали, когда определят ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове"

15:48 09.01.2020
231
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтактеПожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтакте
Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Точный размер ущерба от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" будет известен в конце января, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
12 декабря 2019, 15:12
Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали 10 человек
"Ущерб, безусловно, есть. Мы пока не можем сказать сколько, поскольку еще не завершены работы по обследованию корабля. Но при этом, с точки зрения покупаемого и устанавливаемого оборудования, оно практически все предусмотрено в бюджете на модернизацию. Точный размер ущерба будет известен в конце января, после завершения работы комиссии", - сказал Рахманов.
Ранее он отмечал, что критических повреждений единственный авианосец ВМФ РФ в результате пожара не получил, на сроки и бюджет ремонта это существенно не повлияет.
Как сообщалось прежде, работы по ремонту и модернизации "Адмирала Кузнецова" должны завершиться в 2020 году, после чего корабль выйдет на испытания.
Кадры пожара на крейсере Адмирал Кузнецов
12 декабря 2019, 12:33
Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"
030003
Обсудить 0
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Подводная лодка проекта Ясень-М
Новейшую атомную подлодку проекта "Ясень-М" передадут ВМФ этой осенью
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
Путин поблагодарил за службу моряков крейсера "Маршал Устинов"
Зрительный зал кинотеатра
На Урале сотрудницу кинотеатра уволили из-за плана по показу фильмов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве нашли крупный склад оружия в квартире
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
В Совфеде оценили отказ президент Эстонии от подаренного вина
Тегеран, Иран
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Крупнейший в России крытый аквапарк открылся в Новосибирске
В Новосибирске подросток чуть не погиб в аквапарке
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт оценил версию о попадании в Boeing ракеты над Тегераном
Девушка смотрит ток-шоу на телеканале ZIK
Телеканалы "112.Украина" и ZIK пройдут внеплановые проверки
Кадр из фильма Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
Колокольный звон на мотив песни Дэвида Боуи прозвучал в Амстердаме
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде
Юристы в Ираке потребовали изъять у посольства США участок земли
ДТП в Москве при съезде с 33 километра МКАД на улицу Старокачаловскую. 9 января 2019
Пострадавшего в ДТП на МКАД водителя вытащили из искореженного КамАЗа
Военные Сомали
Спецназ Сомали ликвидировал 35 боевиков группировки "Аш-Шабаб"
Сейм Польши в Варшаве
Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:11Магазин в Москве закрыли из-за нашествия крыс
21:10Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране
21:09В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
Лента новостейМолния