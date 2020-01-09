В ОСК сказали, когда определят ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Точный размер ущерба от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" будет известен в конце января, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали.
12 декабря 2019, 15:12Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали 10 человек
"Ущерб, безусловно, есть. Мы пока не можем сказать сколько, поскольку еще не завершены работы по обследованию корабля. Но при этом, с точки зрения покупаемого и устанавливаемого оборудования, оно практически все предусмотрено в бюджете на модернизацию. Точный размер ущерба будет известен в конце января, после завершения работы комиссии", - сказал Рахманов.
Ранее он отмечал, что критических повреждений единственный авианосец ВМФ РФ в результате пожара не получил, на сроки и бюджет ремонта это существенно не повлияет.
Как сообщалось прежде, работы по ремонту и модернизации "Адмирала Кузнецова" должны завершиться в 2020 году, после чего корабль выйдет на испытания.
12 декабря 2019, 12:33Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"