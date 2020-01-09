Китайское ушу включили в Юношеские Олимпийские игры 2022 года

Китайское ушу впервые стало официальным видом спорта на соревнованиях в рамках Олимпийских игр. 48 спортсменов из разных стран и регионов мира примут участие в четырех соревнованиях по боевым искусствам: комплекс стиля Чанцюань и комплекс стиля Гуньшу, тайцзицюань и тайцзишань (тайцзи с использованием веера).

В настоящее время в мире насчитывается около 120 миллионов любителей китайского ушу. По данным Международного олимпийского комитета, в более чем 150 странах и регионах мира учреждены ассоциации ушу. Этот вид боевого искусства очень популярен среди молодежи.