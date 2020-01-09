Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-09T15:47+0300
https://ria.ru/20200109/1563220812.html
Китайское ушу включили в Юношеские Олимпийские игры 2022 года
https://cdn24.img.ria.ru/images/50016/79/500167987_0:203:3888:2390_1036x0_80_0_0_7d7c89d9988b1847ac67cac1139d846a.jpg
РИА Новости

Китайское ушу включили в Юношеские Олимпийские игры 2022 года

15:47 09.01.2020
20
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыступление учеников монастыря Шаолинь
Выступление учеников монастыря Шаолинь
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". На заседании Исполнительного совета Международного олимпийского комитета в швейцарской Лозанне в среду китайское ушу (боевое искусство) было включено в официальный список соревнований IV Юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Дакаре, столице Сенегала.
Китайское ушу впервые стало официальным видом спорта на соревнованиях в рамках Олимпийских игр. 48 спортсменов из разных стран и регионов мира примут участие в четырех соревнованиях по боевым искусствам: комплекс стиля Чанцюань и комплекс стиля Гуньшу, тайцзицюань и тайцзишань (тайцзи с использованием веера).
В настоящее время в мире насчитывается около 120 миллионов любителей китайского ушу. По данным Международного олимпийского комитета, в более чем 150 странах и регионах мира учреждены ассоциации ушу. Этот вид боевого искусства очень популярен среди молодежи.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеСенегал
Рекомендуем
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Полномочия президента и конгресса США в вопросах ведения войны
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
"Дочка" СГК подписала соглашение о покупке у ОГК-2 Красноярской ГРЭС-2
Вид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах
Фестиваль молодежи РФ и КНР к 75-летию Победы стартует в марте в МГУ
Новогодний автобус в Твери
Верхневолжье получит 2 млрд руб на новую модель пассажирских перевозок
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018-2020 годах
Майкл Калви
Суд продлил домашний арест Калви
Тегеран, Иран
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара
Пора на мировую
Пора на мировую
Участники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии
Флаг Ирана
Эксперт назвал меры для сохранения ядерной сделки с Ираном
Сейм Польши в Варшаве
Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
Новый смартфон компании Apple
Apple призналась, что сканирует изображения в iCloud
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
Путин поблагодарил за службу моряков крейсера "Маршал Устинов"
Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман
Кехман оспорил принудительное взыскание долгов на 7,4 миллиарда рублей
Президент США Дональд Трамп
Трамп может обойти резолюцию по войне с Ираном, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:11Магазин в Москве закрыли из-за нашествия крыс
21:10Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране
21:09В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
Лента новостейМолния