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Новое оружие России
2020-01-09T15:45+0300
https://ria.ru/20200109/1563220744.html
Новейшую атомную подлодку проекта "Ясень-М" передадут ВМФ этой осенью
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РИА Новости

Новейшую атомную подлодку проекта "Ясень-М" передадут ВМФ этой осенью

15:45 09.01.2020
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© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года, сообщил журналистам глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
"Однозначно, этот год, сентябрь-октябрь", - сказал Рахманов.
Изначально лодку должны были передать флоту в минувшем году, однако испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись и передачу АПЛ перенесли на 2020-й.
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск", которые строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М", имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта Ясень-М
25 декабря 2019, 16:36
Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта "Ясень-М"
Как сообщали на "Севмаше", изменения по сравнению с проектом 885 касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители.
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Новое оружие РоссииОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияВМФ РФ
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