Новейшую атомную подлодку проекта "Ясень-М" передадут ВМФ этой осенью

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года, сообщил журналистам глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
"Однозначно, этот год, сентябрь-октябрь", - сказал Рахманов.
Изначально лодку должны были передать флоту в минувшем году, однако испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись и передачу АПЛ перенесли на 2020-й.
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск", которые строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М", имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
25 декабря 2019, 16:36Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта "Ясень-М"
Как сообщали на "Севмаше", изменения по сравнению с проектом 885 касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители.