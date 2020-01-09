Новейшую атомную подлодку проекта "Ясень-М" передадут ВМФ этой осенью

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года, сообщил журналистам глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Однозначно, этот год, сентябрь-октябрь", - сказал Рахманов.

Изначально лодку должны были передать флоту в минувшем году, однако испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись и передачу АПЛ перенесли на 2020-й.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск", которые строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М", имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".