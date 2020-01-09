Путин поблагодарил за службу моряков крейсера "Маршал Устинов"

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов" во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин пообщался с моряками ракетного крейсера "Маршал Устинов" , поблагодарил их за службу и поздравил с Новым годом, оставив запись в книге почетных посетителей корабля.

В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Путин наблюдал за ходом учений с борта "Маршала Устинова".

Во время возвращения ракетного крейсера в Севастополь после учений президент пообщался в кают-компании с офицерами. Он поблагодарил моряков за службу и за проведенные учения.

"В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго. Спасибо за сегодняшний день, до свидания", - сказал Путин офицерам после окончания учений.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" покинул базу в Североморске 3 июля, принял участие в главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, выполнял задачи в Средиземном море. После этого крейсер принял участие в совместных с Китаем и ЮАР учениях в Кейптауне и совершил переход в Черное море.