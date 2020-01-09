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МИД: Россия рассчитывает на партнерство с США в области антитеррора
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РИА Новости

МИД: Россия рассчитывает на партнерство с США в области антитеррора

15:42 09.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает на дальнейшее углубление партнерства с США в области антитеррора, сотрудничество не прекращалось никогда, несмотря на общий негативный фон и множество проблем в отношениях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за информацию о готовящемся теракте, переданную по линии спецслужб. Как ранее объявили в ФСБ, теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Следственными органами ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление к совершению преступления), статье 205 (терроризм) и статье 205.1 (участие в деятельности террористической организации).
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"Как вы знаете, это уже далеко не первый случай, когда российские и американские спецслужбы на деле помогают друг другу в борьбе с террористами", сказал Сыромолотов, комментируя эту ситуацию.
По его словам, "такое профессиональное, добросовестное сотрудничество, к счастью, не прекращалось никогда, несмотря на общий негативный фон и множество проблем в двусторонних отношениях".
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"Взаимодействие по линии силовых ведомств по определению должно осуществляться скрытно, и, когда какие-то данные о нем придаются огласке, подробности не так важны, как важен сам факт предотвращения потенциальной трагедии и спасения жизни людей. Мы признательны американским коллегам за соответствующую помощь и готовы впредь совместно посылать четкий сигнал о нашем единстве в противодействии террористическому злу", - подчеркнул Сыромолотов.
"Не секрет, что почти ровно год назад по договоренности на уровне руководства двух стран был запущен российско-американский диалог по контртерроризму, который ведется как на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, так и од их кураторством на уровне экспертов профильных ведомств", - отметил он.
Замглавы МИД РФ добавил, что "осуществляемые в его рамках интенсивные контакты позволяют регулярно обмениваться оценками угроз не только в России и США, но и в других регионах мира, а также договариваться о практических шагах в двустороннем формате и на многосторонних площадках, включая ООН, по купированию и предупреждению террористической опасности".
"Мы рассчитываем на дальнейшее углубление партнерства с Вашингтоном в этой области международного сотрудничества, крайне важной и с точки зрения глобальной безопасности, и в плане защиты жизни каждого человека", - заключил замглавы МИД России.
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