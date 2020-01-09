Рейтинг новогоднего обращения Путина по телевидению составил 43,7%

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Рейтинг новогоднего обращения президента России Владимира Путина по телевидению составил 43,7%, сообщает компания Mediascope.
Рейтинг новогоднего обращения президента, по подсчетам Mediascope, в городах России с населением больше 100 тысяч человек составил 44%, по всей стране – 43,7%.
На Первом канале рейтинг обращения составил 15,1%, на "России 1" - 11% (данные по всей России).
Рейтинг – количество человек, смотревших выпуск телепрограммы, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Целевая аудитория: население 4+.