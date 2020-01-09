Россия усилила контроль на границе с Китаем из-за вспышки пневмонии

В конце декабря власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани в провинции Хубэй. По состоянию на 5 января в городе было выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находятся в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков находятся еще 163 человека, которые имели тесный контакт с больными. По сообщению Центрального телевидения Китая, причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.