Россия усилила контроль на границе с Китаем из-за вспышки пневмонии

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу с Китаем в связи с выявлением случаев заболевания пневмонией вирусной этиологии, сообщила пресс-служба ведомства.
В конце декабря власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани в провинции Хубэй. По состоянию на 5 января в городе было выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находятся в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков находятся еще 163 человека, которые имели тесный контакт с больными. По сообщению Центрального телевидения Китая, причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.
"В связи с предстоящим празднованием Китайского Нового года 25 января 2020 года и сопровождающими его выходными днями 24-30 января ожидается увеличение количества внутренних и международных поездок в КНР. В целях недопущения распространения случаев заболеваний в Российской Федерации в настоящее время Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу в приграничных территориях", - говорится в сообщении.
С начала выявления заболевания пневмонией Роспотребнадзор установил плотное сотрудничество с посольством России в Китае, уточнили в пресс-службе.
"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.
5 января, 17:25Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани