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Спасатели МЧС в ЕАО вытащили из колодца замерзающего пса
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РИА Новости

Спасатели МЧС в ЕАО вытащили из колодца замерзающего пса

15:38 09.01.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по ЕАОСобака, которая провалилась в заброшенный колодец в Еврейской автономной области
Собака, которая провалилась в заброшенный колодец в Еврейской автономной области
© Фото : ГУ МЧС России по ЕАО
ХАБАРОВСК , 9 янв  - РИА Новости. Спасатели в Еврейской автономной области спасли собаку, которая провалилась в заброшенный  колодец и едва не погибла от холода, сообщает региональный главк МЧС на своей странице в Instagram.
"Пёс едва не погиб. Охрипший, пытался согреться, свернувшись клубком. Тело свело судорогой в ледяной яме. Спасатели вытягивали  собаку максимально осторожно, чтобы не навредить ещё больше", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после вызволения из плена собака не могла двигаться, её передали ветеринарам. По мнению врачей, животное провело в заброшенном колодце несколько дней, у него сильное переохлаждение. Есть ли у пса ещё какие-либо повреждения, ветеринары определят после того, как отогреют спасенного.
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