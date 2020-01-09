Спасатели МЧС в ЕАО вытащили из колодца замерзающего пса

"Пёс едва не погиб. Охрипший, пытался согреться, свернувшись клубком. Тело свело судорогой в ледяной яме. Спасатели вытягивали собаку максимально осторожно, чтобы не навредить ещё больше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после вызволения из плена собака не могла двигаться, её передали ветеринарам. По мнению врачей, животное провело в заброшенном колодце несколько дней, у него сильное переохлаждение. Есть ли у пса ещё какие-либо повреждения, ветеринары определят после того, как отогреют спасенного.