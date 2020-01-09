Пострадавшего в ДТП на МКАД водителя вытащили из искореженного КамАЗа

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Помощь спасателей Московского авиационного центра понадобилась водителю "КамАЗа", заблокированному в кабине машины после крупного ДТП на въезде в Северное Бутово с МКАДа, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Ранее пресс-служба ГАИ по Москве сообщила о столкновении двух грузовых автомобилей с двумя легковыми транспортными средствами при съезде с 33-го километра МКАД в районе Северного Бутово. По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадал один человек - водитель одного из грузовиков. Сейчас движение на данном участке в сторону области затруднено.
22 декабря 2019, 09:37Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
"На пересечении Варшавского шоссе и Старокачаловской улицы произошло столкновение нескольких автомобилей с участием грузовика. Один человек оказался заблокирован в "КамАЗе". Дежурная бригада спасателей Московского авиационного центра деблокировала пострадавшего из автомобиля, оказала ему первую помощь и передала бригаде скорой помощи", - сказал собеседник агентства.