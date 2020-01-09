Пострадавшего в ДТП на МКАД водителя вытащили из искореженного КамАЗа

"На пересечении Варшавского шоссе и Старокачаловской улицы произошло столкновение нескольких автомобилей с участием грузовика. Один человек оказался заблокирован в "КамАЗе". Дежурная бригада спасателей Московского авиационного центра деблокировала пострадавшего из автомобиля, оказала ему первую помощь и передала бригаде скорой помощи", - сказал собеседник агентства.