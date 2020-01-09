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Полномочия президента и конгресса США в вопросах ведения войны
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РИА Новости

Полномочия президента и конгресса США в вопросах ведения войны

15:36 09.01.2020 (обновлено: 16:16 09.01.2020)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Согласно Конституции США (1787), решение вопроса войны и мира возложено на Конгресс Соединенных Штатов. Статья первая, раздел восьмой Конституции наделяет его исключительным правом объявлять войну. Также в права Конгресса входит формирование и содержание армии и создание и обеспечение флота, разработка правил по управлению сухопутными и морскими силами и их организации.
Ни один из штатов США не имеет права без согласия Конгресса содержать в мирное время войска или военные корабли, предпринимать войны иначе как вследствие неприятельского нашествия или в случае неминуемой опасности, которая не допускает промедления (статья первая, раздел 10).
Помимо права объявлять войну Конгресс имеет исключительные полномочия на финансирование расходов страны на армию.
Президент США является главнокомандующим армии и флота Соединенных Штатов в соответствии со статьей второй, разделом вторым Конституции США.
Вопросы о том, имеет ли президент полномочия использовать вооруженные силы в отсутствие объявления войны Конгрессом, оказались источниками споров на протяжении всей американской истории.
Некоторые ученые-конституционалисты считают, что пункт "главнокомандующий" наделяет президента широкими полномочиями, но другие утверждают, что это нет так. По их мнению, авторы Конституции дали президенту право сохранять гражданское превосходство над военными, а не предоставили дополнительные полномочия.
На протяжении большей части истории США президенты запрашивали согласие Конгресса по военным вопросам. Однако после Второй мировой войны военные решения президентов принимались в обход Конгресса. В 1973 году был принят Закон о военных полномочиях, который предусматривает, что президент должен консультироваться с Конгрессом до введения вооруженных сил США в зоны заграничных военных действий.
Президент во всех случаях, когда при отсутствии объявления войны он посылает войска за рубеж, обязан представить в Конгресс в течение последующих 48 часов соответствующий отчет о своих действиях. Данный отчет должен содержать обстоятельства, вызвавшие необходимость введения вооруженных сил США в зоны зарубежных военных действий, конституционные и другие основания их введения, оценку масштабов и ожидаемой продолжительности военных действий.
Согласно закону Конгресс должен рассмотреть доклад президента и принять по нему решение. Если Конгресс не объявит войну или не санкционирует использование вооруженных сил специальным законодательным актом, не продлит законодательным порядком 60-дневный период или будет не в состоянии собраться в результате вооруженного нападения на Соединенные Штаты, то по истечении 60 календарных дней с момента представления доклада президент должен прекратить использование вооруженных сил США. Этот 60-дневный срок может быть продлен не более чем на 30 дней.
Хотя этот закон налагает ограничения на президента, но, по сути, он не подразумевает каких-либо практических проверок действий президента.
Президенты США зачастую не исполняют Закон о военных полномочиях. Конгресс не раз с неодобрением высказывался о президентах, которые, по его мнению, нарушали этот закон, но попытки передать дело в суд не увенчались успехом. В частности, в 2000 году Верховный суд отказался рассматривать дело о том, был ли нарушен закон во время военных действий в Югославии.
После терактов 11 сентября 2001 года Конгресс США принял разрешение на применение военной силы против террористов (AUMF), которое предоставило президенту больше полномочий в качестве главнокомандующего.
За всю историю Соединенных Штатов Америки Конгресс (состоит из Сената и Палаты представителей) официально объявлял войну 11 раз, утвердив 11 резолюций.

Объявление войны с Великобританией (1812)

17 июня 1812 года Сенат США одобрил резолюцию, объявляющую войну Великобритании (19 голосов – за, 13 – против). Палата представителей в тот же день поддержала это решение. 18 июня 1812 года президент Джеймс Мэдисон подписал соответствующий закон. Это был первый случай, когда Соединенные Штаты Америки объявили войну другой стране.

Объявление войны с Мексикой (1846)

12 мая 1846 года Конгресс США принял резолюцию, объявляющую войну Мексике. Соответствующая резолюция была одобрена Сенатом (40 голосов – за, 2 – против).

Объявление войны с Испанией (1898)

25 апреля 1898 года Конгресс единогласно одобрил резолюцию, объявляющую войну с Испанией.

Объявление войны с Германией (1917)

6 апреля 1917 года Конгресс принял резолюцию, объявляющую войну Германии. Сенат одобрил соответствующую резолюцию 4 апреля 1917 года (82 голоса – за, 6 – против).

Объявление войны с Австро-Венгрией (1917)

7 декабря 1917 года Конгресс принял резолюцию, объявляющую войну с Австро-Венгрией. Сенат единогласно одобрил резолюцию (74 голоса).

Объявление войны с Японией (1941)

8 декабря 1941 года Конгресс принял резолюцию, объявляющую войну с Японией. Соответствующая резолюция была единогласно одобрена Сенатом (82 голоса).

Объявление войны с Германией (1941)

11 декабря 1941 года Конгресс принял резолюцию, объявляющую войну Германии. Сенат единогласно одобрил резолюцию (88 голосов).

Объявление войны с Италией (1941)

11 декабря 1941 года Конгресс принял резолюцию, объявляющую войну Италии. Сенат единогласно одобрил резолюцию (90 голосов).

Объявление войны с Болгарией (1942)

4 июня 1942 года Конгресс принял резолюцию, объявляющую войну Болгарии. Сенат единогласно одобрил резолюцию (73 голоса).

Объявление войны с Венгрией (1942)

4 июня 1942 года Сенат утвердил резолюцию, объявляющую войну Венгрии. Резолюция была принята единогласно (73 голоса).

Объявление войны с Румынией (1942)

4 июня 1942 года Сенат единогласно утвердил резолюцию о войне с Румынией (73 голоса).
После Второй мировой войны конгресс США более не утверждал резолюции об официальном объявлении войны, а утверждал документы, разрешающие использование военной силы за рубежом.
В докладе Исследовательского центра Конгресса США отмечается, что помимо официальных войн США проводили так называемые необъявленные войны. К ним относятся необъявленная морская война с Францией (1798-1800), Первая берберийская война (1801-1805) и Вторая берберийская война (1815), участие американских военных в Корейской войне (1950-1953), войне во Вьетнаме (1964-1973), войне в Персидском заливе 1991 года и др. За исключением Корейской войны, все эти конфликты получили разрешение конгресса в той или иной форме за исключением формального объявление войны. Кроме того, США неоднократно использовали свои вооруженные силы за рубежом в рамках операций НАТО и ООН.
Эксперты отмечают, что президенты США неоднократно нарушали Закон о военных полномочиях". В частности, в 1981 году президент Рональд Рейган направил военный контингент в Сальвадор, не консультируясь и не представив доклад конгрессу. В 1999 году президент Билл Клинтон продолжил кампанию бомбардировок в Косово по истечении 60-дневного срока, указанного в законе. В 2011 году президент Барак Обама начал военные действия в Ливии без разрешения конгресса.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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