Фестиваль молодежи РФ и КНР к 75-летию Победы стартует в марте в МГУ

МОСКВА, 9 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Студенческий фестиваль, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартует в марте в МГУ и соберёт сотни российских и китайских студентов.
Серию событий анонсировала зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова.
Фестиваль начнется в марте в МГУ, затем его площадками станут 14 российских городов, а финальное событие состоится в сентябре во Владивостоке. Участниками станут студенты, преподаватели и дипломаты двух стран.
Многие регионы пригласят своих китайских побратимов и партнеров, например, в Кемерово ждут гостей из провинции Шаньси, сказала Куликова.
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