Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-09T15:32+0300
https://ria.ru/20200109/1563220046.html
Фестиваль молодежи РФ и КНР к 75-летию Победы стартует в марте в МГУ
https://cdn23.img.ria.ru/images/149152/95/1491529560_0:65:2976:1738_1036x0_80_0_0_b0385900fb5f984731635555066a7d5e.jpg
РИА Новости

Фестиваль молодежи РФ и КНР к 75-летию Победы стартует в марте в МГУ

15:32 09.01.2020
26
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах
Вид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Студенческий фестиваль, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартует в марте в МГУ и соберёт сотни российских и китайских студентов.
Серию событий анонсировала зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова.
Фестиваль начнется в марте в МГУ, затем его площадками станут 14 российских городов, а финальное событие состоится в сентябре во Владивостоке. Участниками станут студенты, преподаватели и дипломаты двух стран.
Многие регионы пригласят своих китайских побратимов и партнеров, например, в Кемерово ждут гостей из провинции Шаньси, сказала Куликова.
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
31 декабря 2019, 14:54Россия-Китай: Главное
Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2019 года
000000
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Россия
Россия-Китай: ГлавноеКитай
Рекомендуем
Каток на ВДНХ
После праздников студенты смогут покататься на катке ВДНХ за полцены
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
При падении двух ракет в зеленой зоне Багдада никто не пострадал
Пора на мировую
Пора на мировую
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
На строительство ДОКБ Верхневолжье получит более 4,6 млрд рублей
Выступление учеников монастыря Шаолинь
Китайское ушу включили в Юношеские Олимпийские игры 2022 года
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
В КСИР разъяснили цель ракетных ударов Ирана по американской базе
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
Пункт продажи лотерейных билетов
Самые крупные выигрыши в лотерею в России в 2014-2020 годах
Детектор LHCb Большого адронного коллайдера
Российские ученые помогли выявить новый вид элементарных частиц
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
Потоптанные граффити на заборе бывшего посольства США в Иране
В Госдуме предупредили об угрозе мирового конфликта из-за действий США
Дебора Броннерт
Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в Россию
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский проводит совещание после авиакатастрофы в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:10Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране
21:09В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
Лента новостейМолния