На Урале сотрудницу кинотеатра уволили из-за плана по показу фильмов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Администратора кинотеатра в городе Администратора кинотеатра в городе Богданович Свердловской области уволили за невыполнение плана по прокату отечественных фильмов, после подачи иска ее восстановили в должности, сообщает пресс-служба областного суда.

По данным суда, женщина работала администратором отдела по кинопоказу в кинотеатре "Совкино" Богдановича с 2013 года, но летом 2019 года была уволена руководством за "неоднократное неисполнение трудовых обязанностей".

"Причиной послужила претензия федерального Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии, который счел, что кинотеатр не исполнил обязанности по демонстрации национальных фильмов РФ в объеме не менее 50% киносеансов", – говорится в сообщении суда.

Не согласившись с решением руководства, женщина подала иск в суд, который постановил восстановить ее в должности, а также выплатить ей 18,3 тысячи рублей в качестве заработка за время вынужденного прогула и 2 тысячи рублей в счет возмещения моральной компенсации.

Ответчик обжаловал приговор в областном суде. Судебная коллегия установила, что на администратора было возложено слишком много обязанностей: она, в том числе, должна была проводить промоакции, театрализованные представления, размещать рекламу и организовывать корпоративные просмотры. Помимо этого, по данным суда, женщина еженедельно выкупала билеты из-за отсутствия зрителей на сеансах, чтобы выполнить требования фонда, без чего посещаемость зала составила бы 16,4%.