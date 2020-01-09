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2020-01-09T15:27+0300
https://ria.ru/20200109/1563219802.html
На Урале сотрудницу кинотеатра уволили из-за плана по показу фильмов
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РИА Новости

На Урале сотрудницу кинотеатра уволили из-за плана по показу фильмов

15:27 09.01.2020
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© Фото : официальный аккаунт Pioner Cinema в FacebookЗрительный зал кинотеатра
Зрительный зал кинотеатра
© Фото : официальный аккаунт Pioner Cinema в Facebook
Зрительный зал кинотеатра. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Администратора кинотеатра в городе Богданович Свердловской области уволили за невыполнение плана по прокату отечественных фильмов, после подачи иска ее восстановили в должности, сообщает пресс-служба областного суда.
По данным суда, женщина работала администратором отдела по кинопоказу в кинотеатре "Совкино" Богдановича с 2013 года, но летом 2019 года была уволена руководством за "неоднократное неисполнение трудовых обязанностей".
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"Причиной послужила претензия федерального Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии, который счел, что кинотеатр не исполнил обязанности по демонстрации национальных фильмов РФ в объеме не менее 50% киносеансов", – говорится в сообщении суда.
Не согласившись с решением руководства, женщина подала иск в суд, который постановил восстановить ее в должности, а также выплатить ей 18,3 тысячи рублей в качестве заработка за время вынужденного прогула и 2 тысячи рублей в счет возмещения моральной компенсации.
Ответчик обжаловал приговор в областном суде. Судебная коллегия установила, что на администратора было возложено слишком много обязанностей: она, в том числе, должна была проводить промоакции, театрализованные представления, размещать рекламу и организовывать корпоративные просмотры. Помимо этого, по данным суда, женщина еженедельно выкупала билеты из-за отсутствия зрителей на сеансах, чтобы выполнить требования фонда, без чего посещаемость зала составила бы 16,4%.
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"Требуя от истца обеспечения показа российских фильмов в необходимом объеме, руководство МАУК "Центр современной культурной среды городского округа Богданович" не оказывало администратору кинотеатра никакого содействия. Администратор не был обеспечен ни материально-технической базой, ни денежными средствами. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика", – заключили в суде.
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Свердловский областной судБогдановичРоссияПроисшествия
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