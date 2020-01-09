Протестующие в Абхазии требуют отставки президента

СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Митингующие у здания администрации президента Абхазии требуют отставки главы республики Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие ранее ворвались в здание администрации президента Абхазии, выбив окна и дверь.
Собравшиеся у входа в здание заявили, что президент должен покинуть свой пост.
Ранее провластная партия "Форум народного единства Абхазии" и общественная организация ветеранов "Абааш" призывали не реагировать на призывы оппозиции устроить акцию протеста. По данным этих организаций, часть оппозиционных сил Абхазии, в том числе партии "Амцахара" и "Единая Абхазия", выступили с заявлениями, направленными на дестабилизацию ситуации в стране. Заявления оппозиции о "нелегитимности президента и "несостоятельности действующей власти" в организациях назвали голословными.
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