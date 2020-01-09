Нацсовет Украины по ТВ назначил внеплановую проверку каналу "Прямой"

По ее словам, в Нацсовет поступило обращение с жалобой на действия и слова ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей и государство, употребляет нецензурную брань".