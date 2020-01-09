Нацсовет Украины по ТВ назначил внеплановую проверку каналу "Прямой"

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканалу "Прямой" из-за слов ведущего, в которых якобы содержалось "посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского", сообщила член регулятора Ольга Герасимюк.
По ее словам, в Нацсовет поступило обращение с жалобой на действия и слова ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей и государство, употребляет нецензурную брань".
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"Мониторинг зафиксировал эту трансляцию и определенные высказывания… Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о президенте Украины. Здесь есть признаки обиды, наносимой всей стране", - цитирует Герасимюк агентство "Укринформ".
По итогам обсуждения члены регулятора приняли решение назначить внеплановую проверку телеканалу.
Телеканал "Прямой" принадлежит Владимиру Макеенко, однако его ассоциируют с экс-президентом Петром Порошенко. Ранее Порошенко давал показания в Госбюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". В ноябре у владельца телеканала Макеенко также прошли обыски.
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