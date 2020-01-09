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В Старый Новый год по ТВ покажут праздничные концерты и лучшие сериалы
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РИА Новости

В Старый Новый год по ТВ покажут праздничные концерты и лучшие сериалы

15:22 09.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы на Первом канале
Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы на Первом канале
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские телеканалы в Старый Новый год повторят праздничные концерты и покажут популярные фильмы и сериалы, сообщает программа вещателей.
Первый канал вечером 13 января выпустит в эфир два эпизода сериала "Про Веру" режиссера Евгения Семенова о молодой девушке, после смерти родителей вынужденной заботиться о младшем брате, совмещать учебу и поиски работы. В 23:30 вещатель покажет "Новогоднюю ночь на Первом", участие в которой приняли Полина Гагарина, София Ротару, Елка и многие другие.
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"Россия 1" 13 января продолжит сериал "Крепостная". В полночь анонсирован концерт "Новогодний голубой огонек – 2020" с Димой Биланом, Олегом Газмановым, Стасом Михайловым и другими исполнителями. А на следующий день состоится концерт "Аншлаг. Старый Новый год" с Владимиром Винокуром, Кларой Новиковой и Светланой Рожковой.
НТВ включил в свою телепрограмму популярные телесериалы. В 21:00 начнется показ трех эпизодов "Казнить нельзя помиловать", а в полночь выйдут две части детектива "Инспектор Купер".
СТС ближе к вечеру 13 января выпустит в эфир сразу шесть эпизодов сериала "Дылды", рассказывающего о женской волейбольной команде. А с 20:00 на телеканале состоится показ двух частей фильма "Шерлок Холмс" Гая Ричи с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.
Телеканал "Культура" в 00:10 покажет специальный выпуск проекта "Большая опера - 2019" – "Сон в новогоднюю ночь".
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