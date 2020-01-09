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2020-01-09T16:08+0300
https://ria.ru/20200109/1563219328.html
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
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РИА Новости

Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300

15:15 09.01.2020 (обновлено: 16:08 09.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРасчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит"
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БАГДАД, 9 янв — РИА Новости. Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.
Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.

"Несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300", — заявил Рида.

Собеседник агентства отметил, что не знает, на какой стадии находится сделка, но руководство Ирака ее санкционировало.
"Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе", — добавил Рида.
Самолет Boeing 737-81Z авиакомпании Iraqi Airways в международном аэропорту Багдада, Ирак
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При обстреле аэропорта Багдада погибли пять членов шиитского ополчения
Он отметил, что ранее переговоры приостановили из-за позиции Вашингтона, который грозил санкциями покупателям С-300.
По словам Риды, в ПВО Ирака уже есть некоторые российские системы, но страна желает приобрести современные комплексы. По его мнению, доля российского вооружения должна превысить 50%, так как оно дешевле американского.
В августе произошла серия авиаударов по базам народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Как тогда сообщил РИА Новости член парламента Ирака Абдулхалик аль-Изауи, США подтвердили, что удары нанесли израильские беспилотники.
"Аль-Хашд аш-Шааби" создали летом 2014 года, после того как боевики ИГ* захватили второй по значимости город в Ираке Мосул. В ополчении заявляли, что в нем состоят более ста тысяч человек. Отдельные отряды участвовали в боях в Сирии на стороне официального Дамаска.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Заступление на боевое дежурство ЗРС С-300ПМ2 в 108-м зенитном ракетном полку
8 декабря 2019, 08:00
"Наша работа — сбивать самолеты". Репортаж с позиции С-300 "Фаворит"
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Обсудить 86
ЗРК С-300ИракРоссияВ мире
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Igor Kuznetcov
21841003
Опять за невозвратный кредит?! Это плохо для народа российского. (((
9 января, 16:00
PwPra wda
706312487
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