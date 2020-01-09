Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300

БАГДАД, 9 янв — РИА Новости. Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300 , сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.

Он отметил, что этот вопрос должен был решиться давно.

"Несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300", — заявил Рида.

Собеседник агентства отметил, что не знает, на какой стадии находится сделка, но руководство Ирака ее санкционировало.

"Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе", — добавил Рида.

Он отметил, что ранее переговоры приостановили из-за позиции Вашингтона, который грозил санкциями покупателям С-300.

По словам Риды, в ПВО Ирака уже есть некоторые российские системы, но страна желает приобрести современные комплексы. По его мнению, доля российского вооружения должна превысить 50%, так как оно дешевле американского.

В августе произошла серия авиаударов по базам народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Как тогда сообщил РИА Новости член парламента Ирака Абдулхалик аль-Изауи, США подтвердили, что удары нанесли израильские беспилотники.

"Аль-Хашд аш-Шааби" создали летом 2014 года, после того как боевики ИГ* захватили второй по значимости город в Ираке Мосул. В ополчении заявляли, что в нем состоят более ста тысяч человек. Отдельные отряды участвовали в боях в Сирии на стороне официального Дамаска.