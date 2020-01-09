Швеция пообещала Украине помочь в расследовании крушения в Иране

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Премьер-министр Швеции Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Стокгольма помочь в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все бывшие на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

"Лёвен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте президента Украины

Также в пресс-службе Зеленского отметили, что глава государства выразил соболезнования и передал слова поддержки родным и близким граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране. Кроме того, Зеленский заявил, что Киев круглосуточно находится на связи с группой украинских специалистов, прибывших в Иран для участия в расследовании ЧП.