Венгрия пока не будет выводить своих военных из Ирака, заявил Орбан

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские военнослужащие останутся в Ираке, пока будет действовать соответствующее соглашение с иракскими властями.
"Мы будем рассматривать вопрос о том, выводить ли нам (военных) или нет, исходя из международных и межправительственных оснований. Пока правительство Ирака не отменило соглашение, венгерские военнослужащие будут находиться в Ираке. Если иракское правительство положит конец соглашению, мы выведем (их)", - приводит слова премьера представитель правительства Золтан Ковач в Twitter.
Как сообщает издание Daily News Hungary, в 2015 году Венгрия направила в Ирак 200 человек для участия в борьбе против террористической организации "Исламское государство"*. Ранее присутствие венгерских военных в этой стране было продлено до 31 декабря 2021 года.
В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне считают, что они были причастны к организации штурма американского посольства.
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Иракский МИД назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны. Кроме того, парламент проголосовал за разрыв соглашения с западной коалицией по борьбе с ИГ* и вывод иностранных войск из страны.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
* Террористическая организация, запрещенная в России