Юристы в Ираке потребовали изъять у посольства США участок земли

БАГДАД, 9 янв - РИА Новости. Группа иракских юристов потребовала от посольства США в Группа иракских юристов потребовала от посольства США в Багдаде вернуть территорию в центре столицы площадью свыше 16 гектаров, так как считает ее незаконно присвоенной, говорится в полученном РИА Новости обращении.

В поданном на имя генпрокурора Ирака иске против посольства три юриста утверждают, что "посольство США незаконно присвоило территорию площадью порядка 16,38 гектара в важном районе столицы рядом с президентским дворцом под предлогом строительства посольства".

"Просим принять необходимые меры по возвращению этой территории, принадлежащей иракскому государству, и обеспечить финансовую компенсацию", - говорится в документе.

По мнению юристов, данная территория имеет символическую значимость для суверенитета Ирака, тогда как американская дипмиссия возвела на ней некие объекты, "предназначение которых не раскрывалось".