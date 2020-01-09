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https://ria.ru/20200109/1563218820.html
Юристы в Ираке потребовали изъять у посольства США участок земли
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РИА Новости

Юристы в Ираке потребовали изъять у посольства США участок земли

15:10 09.01.2020
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© REUTERS / Thaier al-SudaniСотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде
© REUTERS / Thaier al-Sudani
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. Архивное фото
БАГДАД, 9 янв - РИА Новости. Группа иракских юристов потребовала от посольства США в Багдаде вернуть территорию в центре столицы площадью свыше 16 гектаров, так как считает ее незаконно присвоенной, говорится в полученном РИА Новости обращении.
В поданном на имя генпрокурора Ирака иске против посольства три юриста утверждают, что "посольство США незаконно присвоило территорию площадью порядка 16,38 гектара в важном районе столицы рядом с президентским дворцом под предлогом строительства посольства".
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"Просим принять необходимые меры по возвращению этой территории, принадлежащей иракскому государству, и обеспечить финансовую компенсацию", - говорится в документе.
По мнению юристов, данная территория имеет символическую значимость для суверенитета Ирака, тогда как американская дипмиссия возвела на ней некие объекты, "предназначение которых не раскрывалось".
Посольство США в Багдаде является крупнейшим зданием среди дипмиссий в мире по площади, превышающей в шесть раз площадь здания ООН в Нью-Йорке, его сравнивают с Ватиканом.
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