"Нафтогаз" назвал контракт с "Газпромом" самым выгодным за всю историю

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом".
По его словам, российская сторона будет платить за весь зарезервированный объем газа, а не за то количество, которое фактически поступает в ходе транзита в Европу.
"Параметры этого соглашения являются выгодными для Украины, потому что впервые за историю независимой Украины у нас есть контракт с четко определенными гарантиями оплаты "Газпромом" за так называемые зарезервированные мощности", — цитирует Витренко "112".