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https://ria.ru/20200109/1563218794.html
"Нафтогаз" назвал контракт с "Газпромом" самым выгодным за всю историю
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РИА Новости

"Нафтогаз" назвал контракт с "Газпромом" самым выгодным за всю историю

15:10 09.01.2020 (обновлено: 15:37 09.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом".
По его словам, российская сторона будет платить за весь зарезервированный объем газа, а не за то количество, которое фактически поступает в ходе транзита в Европу.
"Параметры этого соглашения являются выгодными для Украины, потому что впервые за историю независимой Украины у нас есть контракт с четко определенными гарантиями оплаты "Газпромом" за так называемые зарезервированные мощности", — цитирует Витренко "112".
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее семи миллиардов долларов.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Вчера, 16:45
"Нафтогаз" рассказал, как хочет потратить полученные от России деньги
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Контракт Украина получила потому что на ее территории проживает большое количество нормальных людей. Будь там одни "бандеровцы" и "новые фашисты" я думаю что ничего кроме знакомства с ВКС России им бы не светило.
9 января, 15:57
AAA AA
1500204
МОжно ли назвать сделку выгодной, если до этой нафтогаз прокачивало ~ 90 млрд. Кубов, и тем самым зарабатывал ~ 3 млрд$ в год?
9 января, 16:12
АНАсыл Назарбаев
1200000
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