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Туризм
2020-01-09T16:12+0300
https://ria.ru/20200109/1563218743.html
Эксперт: ситуация в Иране не повлияет на турпоток в ОАЭ и Израиль
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РИА Новости

Эксперт: ситуация в Иране не повлияет на турпоток в ОАЭ и Израиль

16:12 09.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одной из улиц в Эйлате
Отдыхающие на одной из улиц в Эйлате
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Напряженная ситуация и рекомендации российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, не снизят спрос со стороны россиян на наиболее массовые туристические направления региона – ОАЭ и Израиль, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
"Пока отказов от туров в ОАЭ и Израиль из-за обострения обстановки в Иране не зафиксировано. Мы считаем, что и в дальнейшем спрос на туры в эти страны не будет снижаться даже с учетом облета воздушного пространства Ирана. Подобный опыт у россиян уже есть. Было время, когда мы в Турцию летели 2,5 часа, а теперь из-за ситуации с Украиной добираемся из Москвы 3,5 часа, но на турпоток это не повлияло", — прокомментировала ситуацию эксперт.
Осипова рассказала, что всего за 2019 год в ОАЭ отдохнули порядка миллиона туристов из России. Из них 13-15 процентов гостей посетили Эмираты в период новогодних каникул. В Израиле за тот же период побывало 400-450 тысяч россиян.
"Если брать общий выездной поток из России, то на ОАЭ приходится пять процентов туристов, а на Израиль — два процента. Это говорит о том, что указанные направления являются наиболее популярными в Ближневосточном регионе среди наших соотечественников", — пояснила она.
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В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Соединенными Штатами генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, следует из телеграммы агентства, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.
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