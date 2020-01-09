Эксперт: ситуация в Иране не повлияет на турпоток в ОАЭ и Израиль

Отдыхающие на одной из улиц в Эйлате

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Напряженная ситуация и рекомендации российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, не снизят спрос со стороны россиян на наиболее массовые туристические направления региона – ОАЭ и Израиль, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

"Пока отказов от туров в ОАЭ и Израиль из-за обострения обстановки в Иране не зафиксировано. Мы считаем, что и в дальнейшем спрос на туры в эти страны не будет снижаться даже с учетом облета воздушного пространства Ирана. Подобный опыт у россиян уже есть. Было время, когда мы в Турцию летели 2,5 часа, а теперь из-за ситуации с Украиной добираемся из Москвы 3,5 часа, но на турпоток это не повлияло", — прокомментировала ситуацию эксперт.

Осипова рассказала, что всего за 2019 год в ОАЭ отдохнули порядка миллиона туристов из России. Из них 13-15 процентов гостей посетили Эмираты в период новогодних каникул. В Израиле за тот же период побывало 400-450 тысяч россиян.

"Если брать общий выездной поток из России, то на ОАЭ приходится пять процентов туристов, а на Израиль — два процента. Это говорит о том, что указанные направления являются наиболее популярными в Ближневосточном регионе среди наших соотечественников", — пояснила она.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Соединенными Штатами генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.