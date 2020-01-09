Несколько министерств Бельгии получили конверты с белым порошком

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Анонимные письма с неизвестным белым порошком прислали по почте в четверг в несколько министерств валлонского правительства в Бельгии, сообщает издание Echo со ссылкой на несколько представителей региональных министерств.
Согласно газете, конверты с порошком получили несколько министерств в городах Намюр и Жамб. Специалисты немедленно изолировали затронутые здания и сотрудников до дальнейших указаний и начали проводить процедуру выявления сибирской язвы.
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