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Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в Россию
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РИА Новости

Новый посол Великобритании Броннерт прибыла в Россию

15:05 09.01.2020
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© Фото : Foreign & Commonwealth Office Дебора Броннерт
Дебора Броннерт
© Фото : Foreign & Commonwealth Office
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в РФ и вскоре вручит верительные грамоты, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ее предшественник Лори Бристоу завершил свою миссию 3 января.
"Новый назначенный Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и президенту России", - ответили в посольстве на вопрос агентства.
Дипмиссия также отметила, что Броннерт имеет опыт работы в Москве в середине 2000-х годов, тогда она занимала должность советника по вопросам экономики и торговли. До нынешнего назначения она, среди прочего, была попечителем Британского Совета.
Посол Великобритании в США Ким Дэррок
10 июля 2019, 15:52Акценты
Посол ушел. Оскандалившийся представитель Британии решил покинуть постВ утечке, которая произошла из британского МИД про секретные телеграммы посла в США Кима Дэррока, усилился напор и вынес посла с места посла. Тереза Мэй уже выразила сожаления.
С апреля 2017 года до февраля 2019 года Броннерт занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Великобритании и курировала вопросы реализации международной программы Global Britain. До этого была директором по экономическим и консульским вопросам, а с 2011 по 2014 год работала послом в Зимбабве.
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Лори БристоуВеликобританияРоссияВ мире
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