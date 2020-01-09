"Новый назначенный Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и президенту России", - ответили в посольстве на вопрос агентства.

Дипмиссия также отметила, что Броннерт имеет опыт работы в Москве в середине 2000-х годов, тогда она занимала должность советника по вопросам экономики и торговли. До нынешнего назначения она, среди прочего, была попечителем Британского Совета.

В утечке, которая произошла из британского МИД про секретные телеграммы посла в США Кима Дэррока, усилился напор и вынес посла с места посла. Тереза Мэй уже выразила сожаления.

Посол ушел. Оскандалившийся представитель Британии решил покинуть пост В утечке, которая произошла из британского МИД про секретные телеграммы посла в США Кима Дэррока, усилился напор и вынес посла с места посла. Тереза Мэй уже выразила сожаления.

С апреля 2017 года до февраля 2019 года Броннерт занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Великобритании и курировала вопросы реализации международной программы Global Britain. До этого была директором по экономическим и консульским вопросам, а с 2011 по 2014 год работала послом в Зимбабве.