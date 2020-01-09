В Австрии магазины начнут бесплатно раздавать просроченную еду

ВЕНА, 9 янв - РИА Новости. Власти Австрии намерены обязать супермаркеты бесплатно отдавать просроченные, но годные к употреблению продукты питания на нужды благотворительных организаций.
Такая мера предусмотрена в рабочей программе нового кабмина Австрии, приступившего к обязанностям 7 января. Речь идёт о плане действий против пищевых отходов.
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Для этого власти республики намерены привлечь коммерческие предприятия, производителей и благотворительные организации. Контролировать распределение продуктов питания, срок годности которых скоро истечёт, будет национальный координационный центр.
Австрия не выступит пионером, запретив магазинам выбрасывать просроченные продукты питания: подобная система успешно функционирует во Франции с 2016 года.
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