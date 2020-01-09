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В Австрии магазины начнут бесплатно раздавать просроченную еду
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РИА Новости

В Австрии магазины начнут бесплатно раздавать просроченную еду

15:03 09.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото
В одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 9 янв - РИА Новости. Власти Австрии намерены обязать супермаркеты бесплатно отдавать просроченные, но годные к употреблению продукты питания на нужды благотворительных организаций.
Такая мера предусмотрена в рабочей программе нового кабмина Австрии, приступившего к обязанностям 7 января. Речь идёт о плане действий против пищевых отходов.
Здание Государственной думы РФ
4 февраля 2019, 11:08
В Госдуме предложили магазинам раздавать еду с истекающим сроком годности
Для этого власти республики намерены привлечь коммерческие предприятия, производителей и благотворительные организации. Контролировать распределение продуктов питания, срок годности которых скоро истечёт, будет национальный координационный центр.
Австрия не выступит пионером, запретив магазинам выбрасывать просроченные продукты питания: подобная система успешно функционирует во Франции с 2016 года.
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