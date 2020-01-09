В Австрии магазины начнут бесплатно раздавать просроченную еду

В одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото

ВЕНА, 9 янв - РИА Новости. Власти Власти Австрии намерены обязать супермаркеты бесплатно отдавать просроченные, но годные к употреблению продукты питания на нужды благотворительных организаций.

Такая мера предусмотрена в рабочей программе нового кабмина Австрии, приступившего к обязанностям 7 января. Речь идёт о плане действий против пищевых отходов.

Для этого власти республики намерены привлечь коммерческие предприятия, производителей и благотворительные организации. Контролировать распределение продуктов питания, срок годности которых скоро истечёт, будет национальный координационный центр.