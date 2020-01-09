Сообщение о минировании Эрмитажа оказалась ложным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Угроза "минирования" Государственного Эрмитажа оказались ложной, подозрительных предметов при проверке не обнаружено, в настоящее время музей работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба музея.
Ранее сообщалось, что в Эрмитаже идет проверка сообщения о "минировании".
Как рассказали в музее, в четверг в службу музейной безопасности Эрмитажа поступило сообщение от правоохранительных органов о том, что ряд учреждений города получили угрозы о минировании. В связи с этим было принято решение о профилактической проверке музея.
"Была проведена локальная эвакуация посетителей и сотрудников из зданий музея. Сотрудники службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии и кинологами провели осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Подозрительных предметов на территории Эрмитажа не обнаружено", - сообщает Эрмитаж на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
19 декабря 2019, 17:02КультураЭрмитаж запустил на своем сайте онлайн-трансляцию очереди в музей
После завершения проверки музей был открыт для посетителей и продолжил работу в обычном режиме.