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Сообщение о минировании Эрмитажа оказалась ложным
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РИА Новости

Сообщение о минировании Эрмитажа оказалась ложным

15:00 09.01.2020 (обновлено: 15:01 09.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Угроза "минирования" Государственного Эрмитажа оказались ложной, подозрительных предметов при проверке не обнаружено, в настоящее время музей работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба музея.
Ранее сообщалось, что в Эрмитаже идет проверка сообщения о "минировании".
Как рассказали в музее, в четверг в службу музейной безопасности Эрмитажа поступило сообщение от правоохранительных органов о том, что ряд учреждений города получили угрозы о минировании. В связи с этим было принято решение о профилактической проверке музея.
"Была проведена локальная эвакуация посетителей и сотрудников из зданий музея. Сотрудники службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии и кинологами провели осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Подозрительных предметов на территории Эрмитажа не обнаружено", - сообщает Эрмитаж на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
19 декабря 2019, 17:02Культура
Эрмитаж запустил на своем сайте онлайн-трансляцию очереди в музей
После завершения проверки музей был открыт для посетителей и продолжил работу в обычном режиме.
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Санкт-ПетербургЭрмитаж (музей)Происшествия
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