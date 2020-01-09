В Саратовской области ребенок случайно застрелил отца из ружья

"По предварительным данным, 3 января отец достал ружья из сейфа, выложил на пол и стал демонстрировать арсенал пятилетнему сыну, при этом одно из ружей оказалось заряжено, ребенок случайно нажал на курок, и произошел выстрел. Мальчик ничего не понял. Мужчина получил смертельное ранение, прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть", - сказал собеседник агентства.