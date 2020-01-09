В Саратовской области ребенок случайно застрелил отца из ружья

САРАТОВ, 9 янв - РИА Новости. Пятилетний мальчик в селе Ивантеевка Саратовской области, по предварительным данным, случайно застрелил из ружья отца, который решил продемонстрировать свой арсенал сыну, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
"По предварительным данным, 3 января отец достал ружья из сейфа, выложил на пол и стал демонстрировать арсенал пятилетнему сыну, при этом одно из ружей оказалось заряжено, ребенок случайно нажал на курок, и произошел выстрел. Мальчик ничего не понял. Мужчина получил смертельное ранение, прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что семья является благополучной, погибший Сергей Стекольников ранее был руководителем "Ивантеевского каменного карьера".
Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного управления СК РФ Надежда Волошина, следователи по факту гибели мужчины в селе Ивантеевка 3 января проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
26 декабря 2019, 09:02В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка