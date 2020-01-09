В Мексике обнаружили останки 18 человек в массовом захоронении

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Массовое захоронение с останками 18 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики, говорится в сообщении, опубликованном на странице местной прокуратуры в Twitter.
"В ходе работы... были обнаружены различные части тел 18 человек", - говорится в пресс-релизе. На данный момент были установлены личности четырех погибших. Работа на месте обнаружения останков продолжается.
Как сообщается, находка была сделана в рамках расследования, начатого после задержания 15 человек в ноябре прошлого года. По версии следствия, все они относились к одному из наркокартелей и занимались похищением, пытками и убийством людей. В ходе операции также удалось освободить 8 человек, включая двух иностранцев, которых удерживали в плену. Позднее следователям удалось выяснить еще три места, которые использовались членами картеля для совершения различных преступлений.
Ранее в штате Халиско следователям удалось обнаружить два массовых захоронения. В одном из них были найдены останки 31 человека, во втором находились останки 50 человек.
16 января 2019, 10:06РИА НаукаВ Перу обнаружили новое массовое захоронение с останками более 130 детей
Замглавы МВД Мексики Алехандро Энсинас сообщил в январе, что более 60 тысяч человек пропали без вести в стране с 2006 года, когда началась так называемая война с наркокартелями, по 2019 год. Цифра, указанная в отчете властей, составляет почти 97,5% от общего числа исчезнувших в Мексике с 1964 по 2019 годы. Кроме того, есть еще около 8 тысяч человек, дата исчезновения которых остается неизвестной.