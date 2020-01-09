В Мексике обнаружили останки 18 человек в массовом захоронении

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Массовое захоронение с останками 18 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Массовое захоронение с останками 18 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики , говорится в сообщении, опубликованном на странице местной прокуратуры в Twitter.

"В ходе работы... были обнаружены различные части тел 18 человек", - говорится в пресс-релизе. На данный момент были установлены личности четырех погибших. Работа на месте обнаружения останков продолжается.

Как сообщается, находка была сделана в рамках расследования, начатого после задержания 15 человек в ноябре прошлого года. По версии следствия, все они относились к одному из наркокартелей и занимались похищением, пытками и убийством людей. В ходе операции также удалось освободить 8 человек, включая двух иностранцев, которых удерживали в плену. Позднее следователям удалось выяснить еще три места, которые использовались членами картеля для совершения различных преступлений.

Ранее в штате Халиско следователям удалось обнаружить два массовых захоронения. В одном из них были найдены останки 31 человека, во втором находились останки 50 человек.