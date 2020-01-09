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В столкновениях у администрации президента Абхазии пострадали люди
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РИА Новости

В столкновениях у администрации президента Абхазии пострадали люди

14:56 09.01.2020 (обновлено: 15:07 09.01.2020)
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© Sputnik / Томас ТхайцукУчастники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
Участники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
СУХУМ, 9 янв - РИА Новости. В столкновениях у администрации президента Абхазии есть пострадавшие, несколько человек увезли на скорых, передает корреспондент РИА Новости
Несколько пострадавших из числа протестующих вывели из здания администрации их сторонники.
При этом в Минздраве республики РИА Новости сообщили, что пострадавших нет. "Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии. Какие-либо конкретных требований они пока не выдвигали.
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В среду провластная партия "Форум народного единства Абхазии" и общественная организация ветеранов "Абааш" призывали не реагировать на призывы оппозиции устроить акцию протеста. По данным этих организаций, часть оппозиционных сил Абхазии, в том числе партии "Амцахара" и "Единая Абхазия", выступили с заявлениями, направленными на дестабилизацию ситуации в стране. Заявления оппозиции о "нелегитимности президента и "несостоятельности действующей власти" в организациях назвали голословными.
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Акции протеста в СухумеАбхазияВ мире
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