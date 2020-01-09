В столкновениях у администрации президента Абхазии пострадали люди

СУХУМ, 9 янв - РИА Новости. В столкновениях у администрации президента В столкновениях у администрации президента Абхазии есть пострадавшие, несколько человек увезли на скорых, передает корреспондент РИА Новости

Несколько пострадавших из числа протестующих вывели из здания администрации их сторонники.

При этом в Минздраве республики РИА Новости сообщили, что пострадавших нет. "Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии. Какие-либо конкретных требований они пока не выдвигали.