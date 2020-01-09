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Туризм
2020-01-09T15:01+0300
https://ria.ru/20200109/1563217877.html
АТОР: туроператоры не зафиксировали отказов от поездок в Иран
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РИА Новости

АТОР: туроператоры не зафиксировали отказов от поездок в Иран

15:01 09.01.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziВид на Тегеране, Иран
Вид на Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Туроператоры пока не зафиксировали ни одного отказа от поездок в Иран после обострения ситуации в этой стране и рекомендаций российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Горин напомнил, что Иран – это направление исключительно для индивидуальных туристов.
"Но даже и таких россиян сейчас в этой стране немного, так как высокий сезон новогодних праздников уже закончился, — сказал собеседник агентства. — Мы проверили и выяснили, что организованных туристов там может быть всего несколько десятков человек. При этом отказов от туров в Иран мы пока не зафиксировали".
Он отметил, что, согласно статистике, в Иране в течение года побывало не более двух тысяч организованных туристов из России. Всего за год эту страну посещает, примерно, 16 тысяч россиян, включая тех, кто совершает исключительно деловые поездки.
"За два последних десятилетия уже неоднократно возникали точки напряженности в разных частях света, но исторический опыт показывает, что конфликты не сказываются на въездных туристических потоках соседних стран. Поэтому мы считаем, что на соседние туристические направления ситуация в Иране никак не повлияет", — прокомментировал ситуацию представитель АТОР.
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В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, следует из телеграммы агентства, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.
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