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В России введут обязательную маркировку лекарств с 1 июля 2020 года
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РИА Новости

В России введут обязательную маркировку лекарств с 1 июля 2020 года

14:51 09.01.2020
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство России утвердило поправки в постановление, которое уточняет сроки запуска маркировки лекарств в РФ.
В соответствии с документом, участники оборота медикаментов должны зарегистрироваться в информационной системе маркировки с 1 января до 29 февраля 2020 года.
Далее они должны получить регистратор выбытия - устройство фиксации факта выбытия препарата из системы. Больницам и поликлиникам нужно подать заявку на получение этого устройства оператору системы Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) до 15 февраля 2020 года. В свою очередь производителям и импортерам необходимо подать заявку на получение регистратора эмиссии кодов до 1 мая 2020 года.
Как уточняется в документе, с 1 июля 2020 года в России будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности, уточнили в пресс-службе ЦРПТ.
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"В ближайшие 2 месяца все представители рынка должны стать полноправными участниками системы, зарегистрироваться в ней, получить оборудование для генерации кодов, а также оборудование регистрации их выбытия и наладить все процессы, чтобы с 1 июля полностью перейти на работу в системе маркировки. Центр развития перспективных технологий готов к росту нагрузки на систему и выполнит все обязательства оператора в установленные сроки", - заявил генеральный директор "Оператор-ЦРПТ" Дмитрий Алхазов.
Оператор начнет взимать плату за выдачу кодов с 1 июля 2020 года. Компании, уже зарегистрированные в системе ЦРПТ и имеющие все необходимое оборудование, согласно постановлению, могут начать маркировать свою продукцию с 1 января 2020 года.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
30 декабря 2019, 18:18
Скворцова рассказала о ситуации с лекарствами в России
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Здоровье - ОбществоПравительство РФРоссияОбщество
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