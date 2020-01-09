В России введут обязательную маркировку лекарств с 1 июля 2020 года

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство России утвердило поправки в постановление, которое уточняет сроки запуска маркировки лекарств в РФ.

В соответствии с документом, участники оборота медикаментов должны зарегистрироваться в информационной системе маркировки с 1 января до 29 февраля 2020 года.

Далее они должны получить регистратор выбытия - устройство фиксации факта выбытия препарата из системы. Больницам и поликлиникам нужно подать заявку на получение этого устройства оператору системы Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) до 15 февраля 2020 года. В свою очередь производителям и импортерам необходимо подать заявку на получение регистратора эмиссии кодов до 1 мая 2020 года.

Как уточняется в документе, с 1 июля 2020 года в России будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности, уточнили в пресс-службе ЦРПТ.

"В ближайшие 2 месяца все представители рынка должны стать полноправными участниками системы, зарегистрироваться в ней, получить оборудование для генерации кодов, а также оборудование регистрации их выбытия и наладить все процессы, чтобы с 1 июля полностью перейти на работу в системе маркировки. Центр развития перспективных технологий готов к росту нагрузки на систему и выполнит все обязательства оператора в установленные сроки", - заявил генеральный директор "Оператор-ЦРПТ" Дмитрий Алхазов.