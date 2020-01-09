"Мемориал" намерен выплатить штрафы за отсутствие маркировки иноагента

"В начале этого года собранная сумма для того, чтобы "Мемориал" смог выплатить штрафы, превысила 3,5 миллиона рублей... Если решения вступят в законную силу, то у нас будет 60 дней на выплату штрафов, согласно действующему законодательству. Так что пока мы остаемся на плаву", - сказал РИА Новости Черкасов, подчеркнув, что о ликвидации речи не идет.