"Мемориал" намерен выплатить штрафы за отсутствие маркировки иноагента

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правозащитный центр "Мемориал" рассчитывает выплатить миллионные штрафы за отсутствие маркировки иноагента на канале центра в социальной сети, сообщил председатель совета центра Александр Черкасов, добавив, что закрывать организацию не планируется.
По данным на сайте центра, общая сумма штрафов Международному "Мемориалу" и ПЦ "Мемориал" за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, вместе с выписанным Тверским судом Москвы в четверг составила 4,2 миллиона рублей.
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"В начале этого года собранная сумма для того, чтобы "Мемориал" смог выплатить штрафы, превысила 3,5 миллиона рублей... Если решения вступят в законную силу, то у нас будет 60 дней на выплату штрафов, согласно действующему законодательству. Так что пока мы остаемся на плаву", - сказал РИА Новости Черкасов, подчеркнув, что о ликвидации речи не идет.
По его словам, минимальная сумма штрафов, которую "Мемориал" может получить в итоге всех судебных заседаний, может составить 5,7 миллиона рублей.
Международное правозащитное общество "Мемориал" - неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.