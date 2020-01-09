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2020-01-09T16:31+0300
https://ria.ru/20200109/1563217597.html
Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии
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РИА Новости

Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

14:45 09.01.2020 (обновлено: 16:31 09.01.2020)
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© Sputnik / Томас ТхайцукУчастники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
Участники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Митингующие ворвались в администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы и требуют его отставки, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующим противостоят силовики. Они двигают мебель к выбитым окнам и дверям.
Штурм начался в 13:00, на площади перед зданием администрации собралось около 500 человек. В результате столкновений есть пострадавшие, некоторых из них увезли на скорых. Однако в Минздраве республики эту информацию не подтвердили.
По словам одного из участников протестов, митинг связан с недавней перестрелкой у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума, в которой погибли трое человек.

"Арестованный по этому делу работал в охране президента. Это беспредел", — заявил он РИА Новости.

Один из инициаторов протестов — Ахра Авидзба, требовавший отставки министра внутренних дел страны Гарри Аршбы. Он также находится внутри здания.
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"Дайте самим разобраться"

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил РИА Новости, что "пока разбирается" в происходящем в центре Сухума.
"К сожалению, я не имею сейчас возможности какие-то комментарии давать. У нас сейчас беспорядки проходят, поэтому не могу пока ничего сказать. Дайте нам самим пока разобраться в том, что делается", - сообщил он.
Правительство Абхазии не комментирует беспорядки, так как все официальные лица находятся на похоронах экс-премьера Анри Джергении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь правительства Диана Зантария.
По ее словам, комментарии последуют, "как только получим официальную полицию".
Позднее вице-спикер парламента заявил РИА Новости о подготовке заседания Совбеза Абхазии.
Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов. Оппозиционные партии "Амцахара" и "Единая Абхазия" призвали граждан выйти к зданию Верховного суда 9 января.
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9930342085380
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Акции протеста в СухумеАбхазияВ мире
Популярные комментарии
Лишь бы не работать. Живут полностью за счёт России. Их надо полностью присоединять к России и наводить там порядок. Иначе бандитское государство на границе с нами. Они туркам разрешают у себя больше чем нам. Хотя мы их охраняем от грузин.
9 января, 15:25
Стас Титов
171601029
Ребята, неужели в вашей прекрасной Республике Абхазия нет других жизненно важных и нерешенных проблем? Вы же гордый и самостоятельный народ и вам должно быть стыдно перед памятью предков за эти "пляски под чужую дудку".
9 января, 15:12
ВКВладимир Карельский
173500123
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