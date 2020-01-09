Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Митингующие ворвались в администрацию президента Митингующие ворвались в администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы и требуют его отставки, передает корреспондент РИА Новости.

Протестующим противостоят силовики. Они двигают мебель к выбитым окнам и дверям.

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Штурм начался в 13:00, на площади перед зданием администрации собралось около 500 человек. В результате столкновений есть пострадавшие, некоторых из них увезли на скорых. Однако в Минздраве республики эту информацию не подтвердили.

По словам одного из участников протестов, митинг связан с недавней перестрелкой у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума, в которой погибли трое человек.

"Арестованный по этому делу работал в охране президента. Это беспредел", — заявил он РИА Новости.

Один из инициаторов протестов — Ахра Авидзба, требовавший отставки министра внутренних дел страны Гарри Аршбы. Он также находится внутри здания.

"Дайте самим разобраться"

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил РИА Новости, что "пока разбирается" в происходящем в центре Сухума.

"К сожалению, я не имею сейчас возможности какие-то комментарии давать. У нас сейчас беспорядки проходят, поэтому не могу пока ничего сказать. Дайте нам самим пока разобраться в том, что делается", - сообщил он.

Правительство Абхазии не комментирует беспорядки, так как все официальные лица находятся на похоронах экс-премьера Анри Джергении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь правительства Диана Зантария.

По ее словам, комментарии последуют, "как только получим официальную полицию".

Позднее вице-спикер парламента заявил РИА Новости о подготовке заседания Совбеза Абхазии.