Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Митингующие ворвались в администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы и требуют его отставки, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующим противостоят силовики. Они двигают мебель к выбитым окнам и дверям.
Штурм начался в 13:00, на площади перед зданием администрации собралось около 500 человек. В результате столкновений есть пострадавшие, некоторых из них увезли на скорых. Однако в Минздраве республики эту информацию не подтвердили.
По словам одного из участников протестов, митинг связан с недавней перестрелкой у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума, в которой погибли трое человек.
"Арестованный по этому делу работал в охране президента. Это беспредел", — заявил он РИА Новости.
Один из инициаторов протестов — Ахра Авидзба, требовавший отставки министра внутренних дел страны Гарри Аршбы. Он также находится внутри здания.
"Дайте самим разобраться"
Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил РИА Новости, что "пока разбирается" в происходящем в центре Сухума.
"К сожалению, я не имею сейчас возможности какие-то комментарии давать. У нас сейчас беспорядки проходят, поэтому не могу пока ничего сказать. Дайте нам самим пока разобраться в том, что делается", - сообщил он.
Правительство Абхазии не комментирует беспорядки, так как все официальные лица находятся на похоронах экс-премьера Анри Джергении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь правительства Диана Зантария.
По ее словам, комментарии последуют, "как только получим официальную полицию".
Позднее вице-спикер парламента заявил РИА Новости о подготовке заседания Совбеза Абхазии.
Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов. Оппозиционные партии "Амцахара" и "Единая Абхазия" призвали граждан выйти к зданию Верховного суда 9 января.
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