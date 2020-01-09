Эксперт оценил версию о попадании в Boeing ракеты над Тегераном

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Маловероятно, что украинский Boeing был сбит зенитными ракетными комплексами ПВО в районе международного аэропорта Тегерана, поскольку это особо охраняемая зона, заявил РИА Новости экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"Аэропорт Тегерана - это особо охраняемая зона с жесткими ограничениями, которые исключают применение в этом районе ЗРК ПВО. Во всех международных аэропортах устанавливаются особые строгие меры безопасности", - сказал Бижев.

"Видео с места падения украинского самолета не может подтвердить или опровергнуть воздействие на него ЗРК из-за возгорания обломков", - добавил генерал.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.