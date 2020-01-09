Группу Queen попросили повторить легендарный концерт Live Aid

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй объявил, что музыкантов попросили выступить на благотворительных концертах, чтобы собрать средства для жертв лесных пожаров в Австралии, сообщает NME.
"Нас попросили дать благотворительные концерты или стать частью таких шоу, которые немного похожи на Live Aid, — рассказал Мэй, — Мы собираемся поехать в Австралию очень скоро и внимательно следим за происходящим".
Ожидается, что группа проведет семь концертов в Брисбене, Сиднее, Мельбурне, Перте, Аделаиде и на Голд-Косте в период с 13 по 29 февраля.
Однако Мэй уточнил, все еще может измениться, поэтому официального объявления пока не делают.
"Мы не знаем, как ситуация будет через шесть недель", — прокомментировал он.
Организаторами шоу выступили компании TEG Live и TEG Dainty. Ранее они рассказали в Титтере, что первый концерт пройдет 16 февраля в Сиднее.
Знаменитое выступления Queen на стадионе Уэмбли состоялось в 1985 году. Тогда собирали деньги, чтобы помочь жителям Эфиопии, пострадавшим от голода.
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