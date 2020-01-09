Богданов обсудил с главой МИД ПНС Ливии ситуацию в стране

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава МИД ПНС Ливии Глава МИД ПНС Ливии Мухаммед Сияла в ходе разговора с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым приветствовал итоги российско-турецкой встречи на высшем уровне, состоявшейся 8 января в Стамбуле, сообщает российское дипведомство.

Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в Ливии и вокруг неё с акцентом на задачу скорейшего урегулирования ливийского кризиса. В этом контексте М.Сияла приветствовал итоги прошедшей 8 января в Стамбуле российско-турецкой встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.