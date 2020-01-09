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Богданов обсудил с главой МИД ПНС Ливии ситуацию в стране
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РИА Новости

Богданов обсудил с главой МИД ПНС Ливии ситуацию в стране

14:33 09.01.2020 (обновлено: 14:47 09.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава МИД ПНС Ливии Мухаммед Сияла в ходе разговора с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым приветствовал итоги российско-турецкой встречи на высшем уровне, состоявшейся 8 января в Стамбуле, сообщает российское дипведомство.
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в Ливии и вокруг неё с акцентом на задачу скорейшего урегулирования ливийского кризиса. В этом контексте М.Сияла приветствовал итоги прошедшей 8 января в Стамбуле российско-турецкой встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
13:19
Власти востока Ливии: армия Хафтара недалеко от центра Триполи
200001
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Мухаммед СиялаХалифа ХафтарПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Михаил БогдановМИД РФЛивияВ мире
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