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В Новосибирске подросток чуть не погиб в аквапарке
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РИА Новости

В Новосибирске подросток чуть не погиб в аквапарке

14:26 09.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКрупнейший в России крытый аквапарк открылся в Новосибирске
Крупнейший в России крытый аквапарк открылся в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи СК в Новосибирске после происшествия в аквапарке "Аквамир", где в среду чуть не утонул 16-летний подросток, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 8 января около 18.00 (14.00 мск) в аквапарке "Аквамир" в Ленинском районе Новосибирска 16-летний молодой человек застрял в одном из бассейнов – он чуть не утонул и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи проводят допросы очевидцев, проведен осмотр места происшествия.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что юноша нырнул в один из бассейнов, зацепился рукой за металлические элементы и не смог выплыть.
Города России. Благовещенск
4 декабря 2019, 15:01
Прокуратура проверит аквапарк в Приамурье, где чуть не утонул ребенок
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Следственный комитет РФНовосибирскРоссияПроисшествия
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