В Новосибирске подросток чуть не погиб в аквапарке

По данным следствия, 8 января около 18.00 (14.00 мск) в аквапарке "Аквамир" в Ленинском районе Новосибирска 16-летний молодой человек застрял в одном из бассейнов – он чуть не утонул и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.