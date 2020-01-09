Немецкий депутат прокомментировал санкции США в отношении Ирана

БЕРЛИН, 9 янв – РИА Новости. Санкции Санкции США против Ирана ломают многие договоренности, но это по крайней мере не военная эскалация, заявил РИА Новости депутат, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в германском бундестаге Александер Ной

"То, что (президент США Дональд) Трамп вновь говорит о санкциях, ломает многое, но по крайней мере он не требует эскалации", - сказал Ной, добавив, что приветствует данное решение американского лидера, потому что "в любом случае это не эскалация".

Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Трамп заявил далее, что США не хотят использовать свою военную мощь, экономические санкции - лучший сдерживающий фактор против Ирана.

Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после убийства Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими военными. Немецкие военнослужащие в настоящий момент находятся в Ираке в рамках сил антитеррористической коалиции во главе с США, а также в рамках миссии по подготовке иракских военнослужащих. Часть из них будет переведена в Кувейт и Иорданию, сообщило агентство DPA со ссылкой на внутренний документ МИД и Минобороны ФРГ.

"Позиция Левых заключалась в том, что мы изначально выступали против этой миссии, мы даже, к сожалению, безрезультатно обращались с иском в этой связи в Конституционный суд. Мы выступали против этой миссии, так как она нарушает международное право и противоречит конституции, по крайней мере в той части, которая регламентирует операцию в Сирии", - заявил Ной, добавив, что решение парламента в Ираке о выводе войск коалиции из страны едва ли будет иметь последствия, так как "есть очень большое давление со стороны американцев и европейцев на иракское правительство".