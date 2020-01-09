Депутат оценил идею о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Законодательство РФ в части противодействия пропаганде потребления наркотиков должно постоянно реагировать на новые вызовы, в том числе и в форме введения уголовной ответственности за использование наркодилерами интернета в преступных целях, заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя внесенный законопроект о штрафах за подобные нарушения.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Законопроект был подготовлен в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока.
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"Увеличение штрафов для операторов связи и владельцев интернет-ресурсов позволит более ощутимо наказать рублем тех, кто не пресекает рекламу и пропаганду наркотиков в интернете", - заявил депутат журналистам.
Парламентарий напомнил, что в конце ноября прошлого года эта тема обсуждалась на расширенном заседании комитета вместе с представителями МВД и Государственного антинаркотического комитета. По мнению Пискарева, ответственность за пропаганду наркотиков в интернете должна быть самой строгой, "потому что подобная реклама адресована, в первую очередь, детям и подросткам".
"Полагаю, что законодательство должно постоянно совершенствоваться и реагировать на новые вызовы и угрозы, в том числе – и в форме введения уголовной ответственности за использование наркодилерами интернета в преступных целях", - заключил Пискарев.