Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T14:23+0300
https://ria.ru/20200109/1563216228.html
В медорганизациях Якутии ввели строгий санитарный режим из-за кори
https://cdn24.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:63:3072:1791_1036x0_80_0_0_1e09211935385a622d80f361c4dfa7c4.jpg
РИА Новости

В медорганизациях Якутии ввели строгий санитарный режим из-за кори

14:23 09.01.2020
103
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Строгий санитарно-противоэпидемический режим введен в медицинских организациях Якутии в связи с заболеваемостью корью, проводится расследование каждого случая заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Выдано более 800 предписаний в адрес руководителей объектов о проведении противоэпидемических мероприятий, введен строгий санитарно-противоэпидемический режим в медицинских организациях, проводится эпидемиологическое расследование каждого случая заболевания", - говорится в сообщении.
Медицинские работники прививают девочку против кори в городе Гома, ДР Конго
Вчера, 09:47
Число погибших от кори в ДРК превысило шесть тысяч человек
Всего в республике зарегистрировано 69 случаев заболевания корью, более 70% составляют взрослые, большинство заболевших не имеют прививок от кори, подчеркнули в ведомстве.
Для локализации вспышки заболевания в регионе развернут дополнительный инфекционный стационар для госпитализации больных корью и с подозрением на корь, уточнили в пресс-службе.
"Для медицинских работников (педиатров, терапевтов, станций скорой медицинской помощи, акушер-гинекологов) проведены семинары по вопросам клиники, диагностики, эпидемиологии кори. Развернута широкая информационно-разъяснительная работа среди населения по профилактике кори и необходимости проведения вакцинации", - добавили в Роспотребнадзоре.
В рамках подчищающей иммунизации против кори прививки сделали уже 13,5 тысячи жителей региона, в том числе организаторы массовых мероприятий, работники торговли и транспорта, отметили в пресс-службе.
Вирус кори (синий) поражает В-клетки, отвечающие за иммунную память
1 ноября 2019, 14:06РИА Наука
Вакцина от кори защищает от многих других заболеваний, доказали ученые
010010
Обсудить 0
РоспотребнадзорЯкутияОбщество
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
Крупнейший в России крытый аквапарк открылся в Новосибирске
В Новосибирске подросток чуть не погиб в аквапарке
Чучело рыбы Psephurus gladiu
Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Китай
Россия усилила контроль на границе с Китаем из-за вспышки пневмонии
Автомобили скорой помощи
СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
Тегеран, Иран
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара
Военнослужащие армии Румынии
Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. 2017 год
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:16 На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
13:14Всемирный союз староверов открыл офис в Риме
13:13Red Hot Chili Peppers работают над новым альбомом с Джоном Фрушанте
13:12В Ливии прокомментировали предложенное Россией перемирие
13:11На Украине надеются, что "Газпром" рассмотрит хранение газа в стране
13:10Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке
13:09"Ъ": в Госдуму внесли проект поправок в КоАП, касающихся платных дорог
13:09Врач в Уссурийске, якобы избивший мать с ребенком, взял больничный
13:07Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
13:07Московские врачи помогли родиться ребенку с тромбозом пуповины
13:04Источник: авиакомпании не уведомляли о приостановке рейсов через Иран
13:04Более 820 миллионов обращений поступило на сервисы ГИБДД в 2019 году
13:03Эксперт: спорт и "работа на опережение" вернут детей в школьный ритм
13:02Эксперты рассказали, какие отели выбирают российские туристы
12:56В Омске школьницу и ее друга обвинили в жестоком убийстве женщины
12:55Джабаров призвал дождаться итогов расследования авиакатастрофы в Иране
12:51СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе
12:49ЦБ опроверг сообщения о взрыве газового баллона в своем здании
12:46Допрос экс-генерала СК Никандрова провели в закрытом режиме
12:45Правительство Молдавии не отправят в отставку, считает Додон
Лента новостейМолния