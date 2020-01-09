В медорганизациях Якутии ввели строгий санитарный режим из-за кори

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Строгий санитарно-противоэпидемический режим введен в медицинских организациях Якутии в связи с заболеваемостью корью, проводится расследование каждого случая заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Выдано более 800 предписаний в адрес руководителей объектов о проведении противоэпидемических мероприятий, введен строгий санитарно-противоэпидемический режим в медицинских организациях, проводится эпидемиологическое расследование каждого случая заболевания", - говорится в сообщении.
Всего в республике зарегистрировано 69 случаев заболевания корью, более 70% составляют взрослые, большинство заболевших не имеют прививок от кори, подчеркнули в ведомстве.
Для локализации вспышки заболевания в регионе развернут дополнительный инфекционный стационар для госпитализации больных корью и с подозрением на корь, уточнили в пресс-службе.
"Для медицинских работников (педиатров, терапевтов, станций скорой медицинской помощи, акушер-гинекологов) проведены семинары по вопросам клиники, диагностики, эпидемиологии кори. Развернута широкая информационно-разъяснительная работа среди населения по профилактике кори и необходимости проведения вакцинации", - добавили в Роспотребнадзоре.
В рамках подчищающей иммунизации против кори прививки сделали уже 13,5 тысячи жителей региона, в том числе организаторы массовых мероприятий, работники торговли и транспорта, отметили в пресс-службе.
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