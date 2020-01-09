Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T15:50+0300
https://ria.ru/20200109/1563216147.html
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
https://cdn21.img.ria.ru/images/155805/29/1558052901_0:144:2880:1764_1036x0_80_0_0_e8fd819e6b15bdabb723977b50d0ca2d.jpg
РИА Новости

На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ

14:22 09.01.2020 (обновлено: 15:50 09.01.2020)
5827
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Службы безопасности Украины Иван Баканов
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Архивное фото
КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности Ивана Баканова.
Его подозревают в злоупотреблении властью и других преступлениях, следует из ответа бюро на запрос агентства "Украинские новости". Материалы дела направлены прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения и определения подследственности, а также органа досудебного расследования.
Таким образом, НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда, который в ноябре обязал бюро возбудить дело против Баканова. Основанием для него стала жалоба, в которой главу СБУ обвиняли в госизмене, злоупотреблении властью, превышении служебных полномочий и других правонарушениях.
Иван Баканов назначен председателем Службы безопасности Украины в конце августа прошлого года. До этого он руководил предвыборным штабом Владимира Зеленского и возглавлял его партию "Слуга народа".
Сотрудники НАБУ
27 ноября 2019, 19:07
Антикоррупционное бюро Украины задержало бизнесмена Альперина
351123055
Обсудить 1
Иван БакановНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Участники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
Лента новостейМолния