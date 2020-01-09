На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ

Таким образом, НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда, который в ноябре обязал бюро возбудить дело против Баканова. Основанием для него стала жалоба, в которой главу СБУ обвиняли в госизмене, злоупотреблении властью, превышении служебных полномочий и других правонарушениях.