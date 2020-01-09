Француз Дельпаль из Baring Vostok отверг новые обвинения в растрате

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль отверг новые обвинения в растрате, которые следствие предъявили ему в конце прошлого года, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.
Как стало официально известно на сегодняшнем заседании, в минувшем декабре следствие переквалифицировало всем фигурантам обвинение с мошенничества на растрату денежных средств банка "Восточный".
"Новое обвинение в растрате по части 4 статьи 160 УК РФ еще более нелепо, чем предыдущее. Следствие считает, что преступление было совершено в 2015 году, тогда господин Юсупов [потерпевший Шерзод Юсупов] еще не был акционером", - заявил Дельпаль.
По словам адвоката, новое обвинение связано с выдачей кредитов в 2015 году и "строится на заявлении Шерзода Юсупова".
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Согласно документам, озвученным в суде, Шерзод Юсупов не был акционером компании International Financial Technology Group, 59,9% акций, по версии следствия, были переданы банку "Восточный" вместо возврата долга.
Следствие полагает, что Майкл Калви с Дельпалем уговорили акционеров подписать данное соглашение, которое шло вразрез с интересами банка. Сами фигуранты виновными себя не считают.
Сейчас Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста американского инвестора Baring Vostok Майкла Калви и Филиппа Дельпаля и некоторых других фигурантов. Защита предлагает отпустить Дельпаля под залог в 25 миллионов рублей.