Француз Дельпаль из Baring Vostok отверг новые обвинения в растрате

Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019. Архивное фото

Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Топ-менеджер Топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль отверг новые обвинения в растрате, которые следствие предъявили ему в конце прошлого года, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.

Как стало официально известно на сегодняшнем заседании, в минувшем декабре следствие переквалифицировало всем фигурантам обвинение с мошенничества на растрату денежных средств банка "Восточный".

"Новое обвинение в растрате по части 4 статьи 160 УК РФ еще более нелепо, чем предыдущее. Следствие считает, что преступление было совершено в 2015 году, тогда господин Юсупов [потерпевший Шерзод Юсупов] еще не был акционером", - заявил Дельпаль.

По словам адвоката, новое обвинение связано с выдачей кредитов в 2015 году и "строится на заявлении Шерзода Юсупова".

Согласно документам, озвученным в суде, Шерзод Юсупов не был акционером компании International Financial Technology Group, 59,9% акций, по версии следствия, были переданы банку "Восточный" вместо возврата долга.

Следствие полагает, что Майкл Калви с Дельпалем уговорили акционеров подписать данное соглашение, которое шло вразрез с интересами банка. Сами фигуранты виновными себя не считают.