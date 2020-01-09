Суд в Калмыкии получил жалобу на решение о розыске Батуриной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Мировой суд Элисты в четверг получил апелляционную жалобу на решение об объявлении в розыск вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предпринимательницы Елены Батуриной, сообщил РИА Новости представитель суда.
В конце декабря мировой суд Элисты вынес постановление об объявлении Батуриной в розыск и обязательстве о явке в рамках дела о клевете. Как сообщал агентству адвокат Дмитрий Савочкин, человека объявляют в розыск, когда он знает о возбужденном против него уголовном деле, но не является в суд.
"Апелляционная жалоба (на постановление об объявлении Батуриной в розыск) поступила в суд сегодня", - сказал представитель суда. Он добавил, что после того, как участники процесса будут извещены об этом, жалоба будет направлена на рассмотрение в вышестоящую инстанцию.
Подробности дела о клевете в суде не уточнили. Производство по нему в настоящее время приостановлено до розыска обвиняемой.
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