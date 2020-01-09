Суд в Калмыкии получил жалобу на решение о розыске Батуриной

"Апелляционная жалоба (на постановление об объявлении Батуриной в розыск) поступила в суд сегодня", - сказал представитель суда. Он добавил, что после того, как участники процесса будут извещены об этом, жалоба будет направлена на рассмотрение в вышестоящую инстанцию.