Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T14:18+0300
https://ria.ru/20200109/1563215615.html
Глава Евросовета призвал Иран избегать шагов с последствиями для СВПД
https://cdn25.img.ria.ru/images/151710/02/1517100219_0:0:3147:1771_1036x0_80_0_0_58d234efe8d67be2b117c87191b8c260.jpg
РИА Новости

Глава Евросовета призвал Иран избегать шагов с последствиями для СВПД

14:18 09.01.2020
924
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Бельгии Шарль Мишель
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Иран избегать шагов, которые могут привести к необратимым последствиям относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.
В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
Президент Ирана Хасан Роухани
14:06
Роухани заявил, что Иран стремится к укреплению ядерной сделки
"СВПД стал важным достижением 10 лет напряженных международных переговоров и остается важным инструментом для обеспечения региональной стабильности. Президент Европейского Совета призвал президента Ирана воздержаться от шагов, которые могут привести к необратимым последствиям", - говорится в сообщении пресс-службы Евросовета по итогам разговора.
Мишель также призвал стороны не предпринимать дальнейших попыток по усилению напряженности в регионе и выразил надежду на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.
Портреты президента США Дональда Трампа и Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
11:50Конфликт США и Ирана
Китай призвал США и Иран к диалогу
060249
Обсудить 2
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиЕвросоветШарль МишельЕвросоюзИранВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле. 8 января 2020
Эрдоган процитировал русскую пословицу на открытии "Турецкого потока"
Президент Алжира Абдельмаджид Табун
Власти Алжира создали комитет для внесения поправок в конституцию
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Путин: Турция и РФ показывают пример сотрудничества на благо народов
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Путин поблагодарил Эрдогана за политическую волю
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий депутат обвинил Евросоюз в "смерти" ядерной сделки с Ираном
Участники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Роухани призвал Джонсона пересмотреть мнение о смерти Сулеймани
Американская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке
Опубликовано видео последствий обстрела американской базы в Ираке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил, что Иран стремится к укреплению ядерной сделки
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Отель Пхукет
Эксперты выяснили, куда летали состоятельные россияне на Новый год
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
Лента новостейМолния