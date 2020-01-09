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Папа Римский оценил усилия по разрешению конфликта на востоке Украины
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РИА Новости

Папа Римский оценил усилия по разрешению конфликта на востоке Украины

14:16 09.01.2020
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© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 9 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск позитивно оценил усилия, направленные на разрешение украинского конфликта и прекращение страданий населения.

"Хочу дать положительную оценку попыткам, направленным на разрешение конфликта в восточной части Украины и положить конец страданиям населения", - заявил понтифик, обращаясь в четверг к представителям дипломатического корпуса, аккредитованным при Святом престоле.

Папа Римский Франциск
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В декабре накануне саммита "нормандского формата" в Париже папа Франциск заявил, что молится за успех этой встречи президентов РФ, Украины, Франции и канцлера Германии. Тогда он выразил надежду, что эта "инициатива политического диалога поможет принести плоды мира в справедливости".
Выступая в четверг перед главами дипмиссий, папа Римский коснулся также других конфликтов, продолжающихся в Европе.
"Хочу подчеркнуть важность поддержки диалога и уважения международной законности для разрешения "замороженных конфликтов", которые продолжаются на континенте, - некоторые из них уже десятилетиями, - и требуют решения, начиная с ситуации, касающейся Западных Балкан и Южного Кавказа, в том числе Грузии", - сказал понтифик. Он также выразил поддержку Святого престола переговорам об объединении Кипра.
Папа римский Франциск
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