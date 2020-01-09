Папа Римский оценил усилия по разрешению конфликта на востоке Украины

ВАТИКАН, 9 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск позитивно оценил усилия, направленные на разрешение украинского конфликта и прекращение страданий населения.

"Хочу дать положительную оценку попыткам, направленным на разрешение конфликта в восточной части Украины и положить конец страданиям населения", - заявил понтифик, обращаясь в четверг к представителям дипломатического корпуса, аккредитованным при Святом престоле.

В декабре накануне саммита "нормандского формата" в Париже папа Франциск заявил, что молится за успех этой встречи президентов РФ, Украины, Франции и канцлера Германии. Тогда он выразил надежду, что эта "инициатива политического диалога поможет принести плоды мира в справедливости".

Выступая в четверг перед главами дипмиссий, папа Римский коснулся также других конфликтов, продолжающихся в Европе.